Aydın'da 'Huzurlu Sokaklar' Uygulaması: 2 Bin 58 Kişi Sorgulandı

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 bin 58 şahıs sorgulandı, 3 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca "Huzurlu Sokaklar" Uygulaması kapsamında 33 unsur ve 100 personelin katılımı ile üç aşamalı denetim gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar kapsamında sahaya inen jandarma ekipleri 2 bin 58 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheliyi de yakaladı. Trafik yönünden yapılan uygulamalarda ise 639 araç kontrol edildi, 28 araca 107 bin 724 TL idari işlem yapıldı, 4 araç trafikten men edildi. Ayrıca 88 umuma açık yer, 1 alışveriş merkezi, 29 metruk yapı, 30 okul çevresi, 45 park-bahçe 18 işletme kontrol edildi. - AYDIN