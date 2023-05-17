Aydın'da hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 yabancı uyruklu şahısların bin 600 pound para ve kimliklerini çalan şüpheliler, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Söke ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yabancı uyruklu şahsın bin 600 pound nakit para ve kimlikleri çalındı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Olay ile ilgili araştırmalarını detaylıca sürdüren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri, hırsızlık olayı ile ilgili 1 bir şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN