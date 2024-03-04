Aydın'da Hazine Arazisine İzinsiz Yer Açan Şahıslar Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir hazine arazisine izinsiz olarak yer açan şahıslar jandarmaya tarafından yakalandı.

Olay, Akyeniköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince B.Y. isimli şüpheli şahıs tarafından E.Ş. isimli şahıs adına hazine arazisinde iş makinesi ile izinsiz yer açtığı tespit edildi. Ekipler tarafında hakkında tutanak tutulan şahıslar bölgeden men edildi. - AYDIN