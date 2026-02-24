Haberler

Nazilli'de 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.'yi yakaladı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bozyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen faaliyette, hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (18) yakalandı. Yakalanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
