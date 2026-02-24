Nazilli'de 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.'yi yakaladı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bozyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen faaliyette, hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (18) yakalandı. Yakalanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı