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Aydın'da Genç Kız Evinde Ölü Bulundu

Aydın'da Genç Kız Evinde Ölü Bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kaybolan Feride Aydemir, evinde doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis soruşturma başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç kız, evinde ölü bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 45 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yakınları Feride Aydemir'den haber alamadı. İhbar üzerine genç kızın yaşadığı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmayınca, evin kapısı çilingir marifetiyle açıldı. İçeriye giren ekipler, genç kızı doğal gaz borusuna asılı halde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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