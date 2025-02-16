Aydın'da Gece Yağması Yaparken Yakalandılar

Gece vakti silahla yol keserek yağma yapan ve 2019 yılından bu yana aranan biri kadın 2 şüpheli, Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yevmiyeli çalıştıkları çilek bahçesinde operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda jandarma dedektifleri olarak bilinen JASAT ekipleri de il genelinde, aranan şahısların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, yaptıkları detaylı araştırmalar sonucunda "Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak, Yol Kesmek Suretiyle Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Gece Vakti Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma" suçundan aranan ve haklarında 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan biri kadın 2 şüphelinin Aydın'da olduğunu tespit etti. Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi'ndeki bir çilek bahçesinde yevmiyeli olarak çalıştığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için harekete geçen JASAT ekipleri, operasyon gerçekleştirdi. Yapılan koordineli çalışma sonucunda 6 yıldır aranan S.T. (70) ile M.T. (66) isimli aranan şahıslar, kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN