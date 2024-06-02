Aydın'da Firari Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda firari şüpheli bir şahıs kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde 2 adet tabanca fişeği bulunmasının ardından çevrede yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'güvenliği kasten tehlikeye sokma ve mala zarar verme' olaylarının firari şüphelisi olarak aranan M.A. Yağdere Mahallesi'ndeki bir arazide düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 2 adet 9 mm çapında fişek ve çevrede yapılan aramada 1 adet 9x19 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN