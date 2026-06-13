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Hırsızlıktan aranan 2 hükümlü yakalandı

Hırsızlıktan aranan 2 hükümlü yakalandı
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Aydın'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan biri firari iki hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın'da hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, biri cezaevinden firar eden 2 hükümlü polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan hakkında 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 Haziran 2026 tarihinde cezaevinden firar ettiği belirlenen S.E., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Ekipler ayrıca hakkında 12 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlık suçundan aranan O.Ö.'yü de gözaltına aldı. Yakalanan iki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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