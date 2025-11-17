Haberler

Aydın'da Evdeki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazilli ilçesinde çıkan yangında 18 yaşındaki Makbule İlhan hayatını kaybetti. Yangının bilgisayar kasasından kaynaklandığı tespit edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, ilk tespitlere göre yangının evdeki bilgisayar kasasından kaynaklandığı tespit edildi.

Yangın, Şirinevler Mahallesi 685 Sokak üzerindeki iki katlı bir evin, ikinci katında meydana geldi. Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın esnasında evde bulunan 18 yaşındaki Makbule İlhan'ı alevlerin arasından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ayrıca yangında dumandan etkilenen F.İ., A.İ. ve D.Ö. de hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Makbule İlhan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangının sebebi bilgisayar kasası

Olay yerinde itfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelere göre yangının bilgisayar kasasının elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TBMM'de bir ilk! 'Kürtçe' ifadeler tutanaklara geçti

TBMM'de yeni sürecin yansımaları! İlk kez aynen tutanaklara geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Bu adam için istenen bonservis bedeline inanamayacaksınız
Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Fenerli çocukla fotoğraf çekilirken yaptığı harekete tepki büyük
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Bu adam için istenen bonservis bedeline inanamayacaksınız
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım

Ünlü şarkıcı konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur

İstanbul için kıyamet senaryosu
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
TFF'den Juventus'a ret

Kenan Yıldız için izin yok! TFF'den Juventus'a ret
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.