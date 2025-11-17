Aydın'da Evdeki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, ilk tespitlere göre yangının evdeki bilgisayar kasasından kaynaklandığı tespit edildi.

Yangın, Şirinevler Mahallesi 685 Sokak üzerindeki iki katlı bir evin, ikinci katında meydana geldi. Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın esnasında evde bulunan 18 yaşındaki Makbule İlhan'ı alevlerin arasından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ayrıca yangında dumandan etkilenen F.İ., A.İ. ve D.Ö. de hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Makbule İlhan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangının sebebi bilgisayar kasası

Olay yerinde itfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelere göre yangının bilgisayar kasasının elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AYDIN