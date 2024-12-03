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Aydın'da Eş Zamanlı Terör Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'da Eş Zamanlı Terör Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Aydın'da jandarma ekipleri, terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan 8 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı. Operasyon Didim, Efeler, Sultanhisar, Söke ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı terör operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Didim, Efeler, Sultanhisar, Söke ve Nazilli ilçelerinde (PKK/KCK) terör örgütü propagandası yapmak suçundan 8 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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