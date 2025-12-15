Haberler

Aydın'da bir haftada 45 kişi tutuklandı

Aydın'da bir haftada 45 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 45 kişiyi tutukladı. Toplamda 42 bin 450 kişi sorgulanırken, uyuşturucu, siber suçlar ve trafik ihlalleriyle ilgili önemli yakalamalar yapıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan 45'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda toplam 42 bin 450 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 102 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 45'i tutuklandı. Ayrıca daha önce faili meçhul olarak kayıtlara geçen 29 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 46 kişi hakkında adli işlem yapılırken, siber suçlar konusunda 2 bin 690 vatandaşa eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda 2 bin 243 gram uyuşturucu madde ile 627 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan 6 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve pompalı tüfek ile 162 adet fişeğe el konuldu.

Trafik denetimlerinde ise 19 bin 601 araç ve motosiklet sorgulandı, kurallara uymadığı tespit edilen 174 araç trafikten men edilirken, 5 bin 877 sürücüye cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
Sosyal güvenlik uzmanından Bağ-Kurlulara uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak

Uzmanından uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak
'Eşime neden baktın' cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı

"Eşime neden baktın" cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı
title