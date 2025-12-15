Aydın'da bir haftada 45 kişi tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan 45'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda toplam 42 bin 450 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 102 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 45'i tutuklandı. Ayrıca daha önce faili meçhul olarak kayıtlara geçen 29 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 46 kişi hakkında adli işlem yapılırken, siber suçlar konusunda 2 bin 690 vatandaşa eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda 2 bin 243 gram uyuşturucu madde ile 627 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan 6 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve pompalı tüfek ile 162 adet fişeğe el konuldu.

Trafik denetimlerinde ise 19 bin 601 araç ve motosiklet sorgulandı, kurallara uymadığı tespit edilen 174 araç trafikten men edilirken, 5 bin 877 sürücüye cezai işlem uygulandı. - AYDIN