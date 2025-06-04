Aydın'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalanırken, organizatör jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı Otoyol Jandarması ekiplerince Germencik ilçesi Germencik gişelerinde yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Kontrol sırasında sürücülüğünü F.B. (49) isimli şahsın yaptığı araç durduruldu. Araçta yapılan incelemede, 6 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) birimine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen F.B. isimli organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN