Haberler

Aydın'da DEAŞ operasyonu: 7 şüpheli gözaltında

Aydın'da DEAŞ operasyonu: 7 şüpheli gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre örgüt ile bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Efeler, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak