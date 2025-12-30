Aydın'da DEAŞ operasyonu: 7 şüpheli gözaltında

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre örgüt ile bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Efeler, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN