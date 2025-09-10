Haberler

Aydın'da DEAŞ'a Yönelik Terör Operasyonu: 10 Gözaltı

Aydın'ın Nazilli, İncirliova ve Didim ilçelerinde DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları sürüyor.

Aydın'ın 3 ilçesinde DEAŞ'a yönelik yapılan terör operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli, İncirliova ve Didim ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
