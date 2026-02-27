Haberler

Müstehcen içerek bulundurduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

Aydın'da jandarma, çocuklara yönelik müstehcen içerikleri dijital ortamda bulunduran bir şahsı yakaladı. Operasyonda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından çocuklara yönelik müstehcen içerikleri dijital ortamda depoladığı iddia edilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, çocuklara yönelik müstehcen içerik bulundurduğu ve dijital ortamda depoladığı değerlendirilen E.A. (49) isimli şahsın Söke ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi. 26 Şubat 2026 tarihinde şüpheliye ait adreste operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan arama ve el koyma işlemleri neticesinde; 1 adet laptop, 1 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet USB bellek, 5 adet SIM kart, 1 adet harici hard disk ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüpheli şahıs, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
