Aydın'da Çember-150 operasyonunda jandarma ekiplerince 51 kişi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da 12-14 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen eş zamanlı Çember-150 operasyonunda, farklı suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalananlardan 7'si uyuşturucu, 6'sı tehlikeli madde bulundurma, 4'ü hırsızlık suçundan aranıyordu.
Aydın genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı 'Çember-150' operasyonunda, farklı suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.
Aydın'da 12-14 Kasım 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Çember-150 operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda 0-2 yıl arası hapis cezasıyla aranan 15, 2-5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 11 ve 5-10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 51 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'sinin uyuşturucu suçlarından, 6'sının tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme, 4'ünün hırsızlık, 4'ünün nafaka hükümlerine uymama, 2'sinin tehdit ve 9'unun çeşitli suçlardan arandığı, 19 şahsın ise ifadelerinin alınmasına yönelik arandığı belirtildi.