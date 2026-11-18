Aydın genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı 'Çember-150' operasyonunda, farklı suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

Aydın'da 12-14 Kasım 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Çember-150 operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda 0-2 yıl arası hapis cezasıyla aranan 15, 2-5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 11 ve 5-10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 51 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'sinin uyuşturucu suçlarından, 6'sının tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme, 4'ünün hırsızlık, 4'ünün nafaka hükümlerine uymama, 2'sinin tehdit ve 9'unun çeşitli suçlardan arandığı, 19 şahsın ise ifadelerinin alınmasına yönelik arandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı