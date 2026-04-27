Aydın'da ÇEMBER-122 operasyonu: 30 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen ÇEMBER-122 Operasyonu kapsamında 30 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-25 Nisan 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 81 unsur ve 243 personelin katılımıyla icra edilen operasyon kapsamında toplam 30 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların 7'sinin 0-2 yıl, 6'sının 2-5 yıl, 5'inin 5-10 yıl ve 1'inin ise 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Sahışların; 4'ünün hırsızlık, 3'ünün uyuşturucu, 3'ünün tehdit, 3'ünün yaralama suçlarından arandığı, 6'sının çeşitli suçlardan, 11'inin ise ifadeye yönelik arandığı öğrenildi. - AYDIN

