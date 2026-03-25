Aydın'da Bizans dönemine ait altın işlemeli dua kitabı ele geçirildi

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen dua kitabı ve tarihi eserler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında, Efeler Güzelhisar Mahallesi'nde ikamet eden M.E. (50) isimli şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 1 adet Ortodoks/Bizans dönemine ait 16 sayfadan oluşan deri üzerine altın işlemeli dua (tılsım) kitabı, 1 adet Neolitik döneme ait mozaik taşı, 1 adet Roma/Bizans dönemine ait 4 cm uzunluğunda minyatür heykel, 1 adet ruhsatsız, seri numarası olmayan tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 41 adet 7x65 çapında fişek, Altın ve gümüş saflık ayarında kullanılan solüsyon ve mihenk taşı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

