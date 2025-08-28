Aydın'da Bahçeden İncir Çalan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Güncelleme:
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde E.A. isimli şahsa ait bahçeden incir çalan T.T. isimli şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili adli süreç devam etmekte.

Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde E.A. isimli şahsa ait bahçeden yaklaşık bir miktar incir çalınması ihbarının ardından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca tarımsal ürün hırsızlığına yönelik yapılan araştırma sonucu T.T. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek incir ile birlikte aynı gün yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
