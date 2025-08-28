Aydın'da Bahçeden İncir Çalan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir bahçeden incir çalan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde E.A. isimli şahsa ait bahçeden yaklaşık bir miktar incir çalınması ihbarının ardından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca tarımsal ürün hırsızlığına yönelik yapılan araştırma sonucu T.T. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek incir ile birlikte aynı gün yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN