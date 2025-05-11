Aydın'da Aranan İki Şahıs Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalandı
Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan iki kişiyi kıskıvrak yakaladı. 'Silah ile Yağma' ve 'Uyuşturucu Ticareti' suçlarından aranan şahıslar, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, "Silah ile Yağma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C.K. (38) isimli aranan şahsı Durasallı Mahallesi'nde yakaladı. "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (38) ise Güzelköy Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN