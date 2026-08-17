Haberler

Aydın'da Çember-137 Operasyonu: 22 Şahıs Yakalandı

Aydın'da Çember-137 Operasyonu: 22 Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 13-15 Ağustos'ta 81 unsur ve 241 personelle düzenlediği Çember-137 operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı yakaladı. Yakalananlar arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar da yer aldı.

Aydın'da üç gün süren çalışmalarda 22 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik 81 unsur ve 241 personelin katılımıyla eş zamanlı icra edilen Çember-137 operasyonu kapsamında toplam 22 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların 7'si 0-2 yıl, 6'sı 2-5 yıl, 3'ü 5-10 yıl ve 1'i 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranmaktaydı. Suç türleri itibarıyla değerlendirildiğinde; 7'sinin uyuşturucu, 3'ünün hırsızlık, 1'inin taksirle ölüme neden olma, 1'inin yaralama, 1'inin yurt dışına çıkışa imkan sağlama suçlarından arandığı, 4'ünün çeşitli suçlardan, 5'inin ise ifadeye yönelik arandığı belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün Naime'si 20 kilo verdi! Görenler tanıyamadı
Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan ülkenin konuştuğu minik taraftara ömürlük destek
Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı

Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar
Eski sevgili dehşeti yaşattı: Benzin döküp evi yaktı, baba yanmaktan zor kurtuldu

Eski sevgili dehşeti! Ailesinin evini yaktı, baba zor kurtuldu