Aydın'da trafik kazaları yüzde 4 arttı, can kaybı 135 oldu

Aydın'da 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarında toplam 135 kişi yaşamını yitirirken, kaza sayısında bir önceki yıla göre yüzde 4 artış kaydedildi. Kaza sayılarında ise ölümlü kaza sayılarında düşüş görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri'ne göre Aydın genelinde trafik kazalarında artış yaşandı. Verilere göre kentte 2025 yılı içerisinde toplam 18 bin 284 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 6 bin 35'i ölümlü ve yaralanmalı kazalar olarak kayıtlara geçti. Meydana gelen kazalarda 59 kişi olay yerinde, 76 kişi ise kaza sonrasında hayatını kaybetti. 2025 yılında trafik kazalarında toplam 135 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 135 kişi de yaralandı.

2024 yılında ise Aydın'da 17 bin 537 trafik kazası meydana gelirken, kazalardaki toplam can kaybı 137, yaralı sayısı ise 7 bin 444 olmuştu. Bir önceki yılın verilerine bakıldığında Aydın genelinde meydana gelen trafik kazalarında yüzde 4 oranında artış yaşanırken, ölümlü kaza sayılarında düşüş yaşandığı görüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
