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Aydın'da 2 Milyon TL'lik Sahte Yağ ve Zeytin Operasyonu

Aydın'da 2 Milyon TL'lik Sahte Yağ ve Zeytin Operasyonu
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Aydın'da 3-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 4 operasyonda piyasa değeri 2 milyon TL olan bin 155 litre tağşiş yağ ve 2 bin 677 kg zeytin ele geçirildi. 4 şahsa 1 milyon 177 bin 669 TL ceza kesildi.

Aydın'da sahtecilik operasyonlarında yaklaşık piyasa değeri 2 milyon TL olan 1 ton tağşiş yağ ve 2 ton zeytin ele geçirilirken, 4 şahsa da 1 milyon 177 bin 669 TL ceza uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetim ve operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince 3-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde sahtecilik faaliyetlerine yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu değerlendirilen bin 155 litre etiketsiz tağşiş yağ ile 2 bin 677 kilogram zeytin ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili 4 şahıs hakkında işlem yapılırken, toplam 1 milyon 177 bin 669 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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