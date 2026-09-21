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Aydın Çine'de haber alınamayan 15 yaşındaki çocuk ağaca asılı halde ölü bulundu

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Aydın Çine'de haber alınamayan 15 yaşındaki çocuk ağaca asılı halde ölü bulundu
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Aydın'ın Çine ilçesinde dün öğle saatlerinden beri haber alınamayan 15 yaşındaki çocuk, arama çalışmaları sonucunda ağaca asılı halde bulundu. Olay yerindeki sağlık kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlenen çocuk, otopsi için ilgili birime gönderildi; soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde dün öğle saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Mehmet Şen, yürütülen arama çalışmalar sonucunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şen'den haber alamayan ailesi ve yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sırasında Mehmet Şen, Çanak Antenler mevkiinde bir ağaca asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Mehmet Şen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri ile Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde inceleme gerçekleştirildi. Mehmet Şen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere ilgili birime gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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