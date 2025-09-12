Haberler

Aydın Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Aydın açıklarında yapılan iki ayrı operasyonda toplam 12 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan bir göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 11 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-72) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilerek güvenli bir şekilde kurtarıldı. Didim ilçesi açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 11 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-7 ve KB-105) tarafından kurtarıldı. Her iki operasyon sonucunda göçmenler güvenli bir şekilde sahile getirilirken, gerekli işlemler için yetkililere teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
