Ordu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti

Ordu'nun Aybastı ilçesinde banyodaki gazlı şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aybastı ilçesi Çakırlı Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Melek Kutlu, dün akşam saatlerinde kardeşi Selami Kutlu tarafından evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Melek Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde banyoda yoğun gaz kokusu tespit edilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla cenaze Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı