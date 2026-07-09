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Ankara'da ekili arazide yangın

Ankara'da ekili arazide yangın
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Ankara'nın Ayaş ilçesinde ekili tarım arazisinde çıkan yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ekili alan zarar gördü.

Ankara'nın Ayaş ilçesindeki ekili arazide çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü.

İddiaya göre, Ayaş'ın Gençali Mahallesi'nde ekili tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri, alevlere müdahale etti. Yangın vatandaşlarca çevreye yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ekili arazi zarar gördü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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