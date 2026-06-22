Haberler

Avustralya tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 2.7 ton kokain ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya polisi, Sydney yakınlarında düzenlediği operasyonda yer altı sığınaklarına gizlenmiş yaklaşık 2.7 ton kokain ele geçirdi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Avustralya polisinin Sydney yakınlarında düzenlediği ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda yer altı sığınaklarına gizlenmiş yaklaşık 2.7 ton kokain ele geçirildi.

Avustralya polisi, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu Sydney yakınlarında düzenledi. Polis, operasyon kapsamında yer altı sığınaklarına gizlenmiş yaklaşık 2.7 ton kokain ele geçirdi. Polis, olay yerinden kaçmaya çalışan 21 ve 25 yaşlarında iki şüpheliyi gözaltına aldı. İki kişi, azami cezası müebbet hapis olan "yasa dışı yollarla ülkeye sokulmuş büyük miktarda uyuşturucu bulundurmakla" suçlandı.

Kokainin konteynerlere yapılan gizli bölmelere yerleştirilen plastik kapların içine saklandığı bildirildi

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, yaklaşık 572,3 milyon dolar değerindeki kokainin, üç nakliye konteynerine yapılan gizli bölmelere yerleştirilen plastik kapların içine saklandığı bildirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun Cuma günü Sydney'in batısında kırsal sayılabilecek bir bölgedeki mülkte, uyuşturucu ithal ettiği iddia edilen organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bulunduğu aktarıldı. Polis, kokainin Queensland eyaletindeki Midge Point kasabası yakınlarında ülkeye sokulduğunu ve ardından organize suç grubu tarafından Sydney'e taşındığını belirtti. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Daha önce, aynı soruşturmayla bağlantılı olarak 178 kilogram kokain ve 142 kilogram metamfetamin ele geçirilmişti. Son operasyonla birlikte toplamda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 3 tondan fazlaya ulaştı. - SİDNEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'deki Türk kadından Milli Takım'a isyan: Bir tebessümü bile çok gördüler

ABD'de yaşayan Türk kadın Milli Takım'dan gördüğü muameleye isyan etti
Fransa'da termometreler patladı! 845 okul kapatıldı

Ülkede termometreler patladı! Yüzlerce okulun kapısına kilit vuruldu
Erzurum'da otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Baba katilinden pes dedirten savunma: Beni öldüreceğini düşündüm

Baba katilinden pes dedirten savunma
Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e şok sözler: Cesaret edip...
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı

Kulisler yangın yeri! İşte Özel'in kuracağı yeni partinin adı