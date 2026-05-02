Avukata bıçakla saldıran şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Erzurum'da görevli Avukat Taha Bağaçlı, bürosunda yapılan bıçaklı saldırı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan Kemal Polat sosyal medyada yayınlanan saldırı görüntülerinin ardından yeniden gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Önceki gün bürosunda bir şahsın bıçaklı saldırısına hedef olan Avukat Taha Bağaçlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığınmış, avukatı takip eden şahıs polisler tarafından yakalanmıştı. Savcılık Kemal Polat'ı "Görevi başındaki memura görevini yaptırmamak" suçundan mahkemeye sevk etti, mahkeme ise adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Olayın ardından medyada yayınlanan ve sosyal medyada yer alan kamera görüntüleri dikkate alan savcılık şahıs hakkında yakalama kararı verdi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yeniden gözaltına alınan Kemal Polat savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme heyeti "Görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit, cebir ve tehdit suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
