Avcılar'da ilginç kavga müdahalesi: Taraflar ayrılmayınca kavga eden şahsı taşıyıp götürdüler
İstanbul Avcılar'da iki kişi arasında çıkan kavga, vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Şahıslar kavgaya devam edince, birisini vatandaşlar taşıyarak olay yerinden uzaklaştırdı.
Avcılar'da, iki kişi arasında çıkan kavgayı vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Vatandaşlar, tekme tokat birbirine giren iki kişiyi ayırmak için şahıslardan birini taşıyıp götürdüler.
Olay, Avcılar merkez mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Şahısların kavgasını vatandaşlar ayırmak istedi. Ancak taraflar kavga etmeye devam etti. Şahıslar ayrılmayınca vatandaşlar, kavga edenlerden birini taşıyıp uzaklaştırdılar. Kavga ve şahsın taşındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL