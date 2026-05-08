Avcılar'da ilginç kavga müdahalesi: Taraflar ayrılmayınca kavga eden şahsı taşıyıp götürdüler

Avcılar'da, iki kişi arasında çıkan kavgayı vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Vatandaşlar, tekme tokat birbirine giren iki kişiyi ayırmak için şahıslardan birini taşıyıp götürdüler.

Olay, Avcılar merkez mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Şahısların kavgasını vatandaşlar ayırmak istedi. Ancak taraflar kavga etmeye devam etti. Şahıslar ayrılmayınca vatandaşlar, kavga edenlerden birini taşıyıp uzaklaştırdılar. Kavga ve şahsın taşındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı