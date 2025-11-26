Haberler

Avcılar'da Üst Geçide Çarpan Tır Trafiği Felç Etti

Avcılar'da Üst Geçide Çarpan Tır Trafiği Felç Etti
Avcılar'da iş makinesi taşıyan bir tırın üstgeçide çarpması sonucu meydana gelen kazada tır şoförü ve yolcu yaralandı. Üst geçitte büyük hasar oluştu ve cadde trafiğe kapatıldı. Ekipler, yıkılma tehlikesi nedeniyle üst geçidi kaldırma çalışmalarına başladı. Olay saatler süren trafik çilesine neden oldu.

Avcılar'da iş makinesi taşıyan tır, üstgeçide çarptı. Tehlike oluşturan üst geçidin kaldırma çalışmaları nedeniyle oluşan trafik çileye dönüştü.

Olay, Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaşanmıştı. İş makinesi taşıyan 34 FD 3363 plakalı tır, cadde üzerindeki üstgeçide çarpmıştı. Kazada tır şoförü ve yanındaki yolcu yaralanmış ve üst geçitte ise büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı, ekipler üst geçitte inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından yıkılma tehlikesinin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler yolu kapatarak üst geçidi kaldırma çalışması başlattı.

Oluşan trafik çilesi kameralara yansıdı. Çalışmalar nedeniyle yol tamamen kapatılınca hem çevrede hem de alternatif yollarda trafik oluştu ve saatlerce vatandaşlar evlerine gidemedi. Yoğun trafik geç saatlere kadar sürdü.

Hasar gören üst geçidi kaldırma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
