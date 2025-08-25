Avcılar'da Tartışma Kanlı Bitti: Adam Kız Arkadaşını Darbetti

Avcılar'da Tartışma Kanlı Bitti: Adam Kız Arkadaşını Darbetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, sevgililer arasında çıkan tartışma sonrası adamın kıza saldırdığı anlar kameraya yansıdı. Olay, çevredeki kişiler tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, iki sevgili bilinmeyen bir nedenle sokak ortasına tartışmaya başladı. Bir süre sonra sinirlerine hakim olamayan adam, kızı darbetti. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İddiaya göre, Avcılar Sahil'de iki sevgili, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kız "bırak" diye bağırınca erkek kıza tokat atmaya başladı. Yanlarında bulunan iki kişi, adamı güçlükle sakinleştirdi.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi

Halit Yukay'ın cansız bedeni görüntülendi! O ayrıntı dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.