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Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

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İstanbul Avcılar'da 3,5 promil alkollü otomobil sürücüsü Ö.Ç., motosiklete çarparak bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Polise zorluk çıkaran sürücü kelepçelenerek gözaltına alındı, ehliyetine el konuldu ve 25 bin lira para cezası uygulandı.

İstanbul Avcılar'da 3,5 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Ö.Ç., motosiklete çarparak bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis ekiplerine zorluk çıkardığı öne sürülen sürücü, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Avcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.Ç., yönetimindeki otomobil, M.K.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü M.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsüne yapılan kontrolde 3,5 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin işlem yaptığı sırada tartışarak zorluk çıkardığı belirtilen Ö.Ç., kelepçelenerek gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, hakkında 25 bin lira idari para cezası uygulandığı ve adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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