Haberler

Avcılar'da kontrolden çıkan otomobil yayaya çarpıp inşaat boşluğuna düştü: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Avcılar'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil bir yaya çarptı ve inşaat boşluğuna düştü. Kazada iki kişi yaralandı.

Avcılar'da kontrolden çıkan otomobil yaya çarptı ardından inşaat boşluğuna düştü. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Kuruçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nermin K. idaresindeki 34 EBG 862 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan seyyar satıcı Osman T.'ye çarptı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan inşaat boşluğuna düştü. Kazada yaya Osman T. ile araçta yolcu olarak bulunan Habibe Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya Osman T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Habibe Ö.'nün ise kendi imkanlarıyla Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne gittiği öğrenildi.

Yapılan çalışmanın ardından araç bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor

Eşi iddiaları doğruladı! CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba
Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı

Fener'in şampiyon olamamasının nedenini tek kelime ile cevapladı
Beşiktaş'ta eski aşk alevlendi

Süper Lig devinde anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor

Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz

CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkana sert uyarı
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi

Macron'dan son dakika Hürmüz hamlesi, savaş gemileri yolda