Haberler

Avcılar'da husumetlisinin evinin önüne fişek ve tehdit notu bıraktı, kısa sürede yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kişi, husumetlisinin evinin önüne 1 fişek ile tehdit içerikli not bıraktı. Şüpheli, evine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir evin önüne 1 adet fişek ile tehdit içerikli not bırakıldığının belirlenmesi üzerine olay yerine geçti. Yapılan incelemelerde, ikamet sahibi N.Ö. (25) isimli şahıs ile E.C.Ç. (25) isimli şüpheli arasında husumet bulunduğu, bu husumet kapsamında olay günü şüpheli şahsın fişek ve tehdit içerikli not bıraktığı belirlendi. Şüpheli, evine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 18 paket adet narkotik madde, 5 bin 650 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

