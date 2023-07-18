Avcılar'da Evinden Eşyaları Balkondan Atan Kadın Zor Anlar Yaşattı

Avcılar'da bir kadın, evinin balkonunda bağırarak elindeki eşyaları aşağıya atmaya başladı. Polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti ve kadını indirmek için çaba sarf etti. Kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.