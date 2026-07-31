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Avcılar’da çıkan çatı yangınında mahsur kalan kediler terastan aşağı atladı

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Avcılar’da 5 katlı binada çıkan yangından etkilenen kediler terastan aşağı atladı.

Avcılar'da 5 katlı binada çıkan yangından etkilenen kediler terastan aşağı atladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı katını saran yangın nedeniyle terasta bulunan kediler 5 katlı binadan aşağı atladı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin müdahale ettiği anlar ve kedilerin terastan atladığı anlar yer aldı. Yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Çatıdan atlayan kedinin ise olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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