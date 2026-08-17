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Avcılar'da Silahlı Saldırı: Araçta Yara Almadan Kurtuldu

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İstanbul Avcılar'da otomobiline binen H.B., kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunlar araca isabet ederken, sürücü yara almadan kurtuldu. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Avcılar'da otomobiline bindikten sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan şahıs, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde otomobiline binen H.B. isimli kişiye henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Şüpheli veya şüpheliler olayın ardından kaçarken, ateş edilen adam ise olayı yara almadan atlattı. Sıkılan mermiler araca isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cadde üzerinde çalışma yaptı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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