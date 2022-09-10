Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ava çıktığı arkadaşını sazlıkların arasında vurdu

3. Sayfa Haberleri

Ava çıktığı arkadaşını sazlıkların arasında vurdu

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde göl kenarına kuş avına giden 2 arkadaştan biri diğer arkadaşını sazlıkların arasında tüfekle yaraladı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde göl kenarına kuş avına giden 2 arkadaştan biri diğer arkadaşını sazlıkların arasında tüfekle yaraladı.

Olay, Çivril ilçesi Yuvaköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2 arkadaş kuş avı için sabah saatlerinde evden tüfeklerini alarak çıktı. Göl kenarında av hazırlıklarını yapan İmam Şahin A. ve Nurettin Ç., kuş sürülerini takip etmeye başladı. Bir süre sonra ayrı yönlere giden 2 arkadaş avlanmak için beklerken İmam Şahin A., sazlıklardan gelen sese tüfeğiyle ateş etti. Sazlıkların arasında bulunan Nurettin Ç., vücudunun farklı yerlerine tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. İmam Şahin A., arkadaşını vurduğunu fark edince Nurettin Ç.'ye ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Nurettin Ç.'yi ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Pamukkale Üniversitesi hastanesine sevk edildi.

Nurettin Ç.'in yüzünde ve karaciğerinde saçmalar olduğu tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title