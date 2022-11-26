Av için çıktığı dağda kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Erzurum'un Oltu ilçesine arkadaşlarıyla ava giden İskender Kolaylı dağda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Trabzon'a bağlı Akçabaat ilçe nüfusuna kayıtlı İskender Kolaylı, 5 arkadaşıyla birlikte avlanmak için Oltu'nun Damarlı Taş köyüne gitti. Köydeki dağa arkadaşlarıyla çıkan Kolaylı, bir anda rahatsızlanarak yere yığıldı. EKİPLER SEFERBER OLDU Arkadaşları durumu sağlık ekipleri, AFAD ve JAK ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden AFAD ve JAK ekipleri Kolaylı'yı dağlık bölgeden alarak ambulansa getirdi. HAYATINI KAYBETTİ Ambulansta yapılan inceleme de Kolaylı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kolaylı'nın cenazesi ambulansla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kalp Krizi İskender Erzurum Oltu 3. Sayfa Güncel Haberler

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