Gazze'de İsrail saldırıları sonucu son 48 saatte 6 can kaybı

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 221'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlenen saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı, önceki saldırılarda ölen 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı bin 98'e, yaralı sayısı 3 bin 535'e, enkaz altından çıkarılanların sayısı ise 800'e ulaştı. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 221'e, yaralı sayısı 173 bin 643'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı