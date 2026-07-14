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Gazze'de son 24 saatte 2 can kaybı, 21 yaralı

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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 233'e, yaralı sayısı 173 bin 707'ye yükseldi.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 233'e, yaralı sayısı 173 bin 707'ye yükseldi.

İsrail, Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 110'a, yaralananların sayısı 3 bin 599'a ulaştı. İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılar sonucu toplam can kaybı ise 73 bin 233'e, yaralı sayısı ise 173 bin 707'ye yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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