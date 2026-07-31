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Ateş savaşçılarının mücadelesi aksiyon kamerasına yansıdı

Ateş savaşçılarının mücadelesi aksiyon kamerasına yansıdı
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Muğla ve Aydın’da çıkan orman yangınlarında, söndürme ekiplerinin çalışmaları aksiyon kamerasınca anbean kaydedildi.

Muğla ve Aydın'da çıkan orman yangınlarında, söndürme ekiplerinin çalışmaları aksiyon kamerasınca anbean kaydedildi.

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesi ile Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'nde çıkan orman yangınlarına ekipler anında müdahale etti. Bölgede etkili olan rüzgar yangınların etkisini artırdı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın söndürme ekiplerinin mücadelesi ile Fethiye ve Seydikemer'deki yangınlar kontrol altına alırken, Çine ilçesinde ise söndürme çalışmaları devam ediyor.

"Aksiyon kamerası kayıttaydı"

Fethiye Üzümlü Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale eden ateş savaşçılarının mücadelesi ise aksiyon kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Gece saatlerindeki mücadele kameraya yansırken orman ekiplerinin cansiparane mücadelesi görüntüye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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