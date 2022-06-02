Ataşehir'de lokanta sahibiyle tartışan müşterinin yakınları kurşun yağdırdı - Haberler

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Ataşehir'de lokanta sahibiyle tartışan müşterinin yakınları kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ataşehir'de lokanta sahibiyle tartışan müşterinin yakınları kurşun yağdırdı

Ataşehir'de lokanta sahibiyle müşteri arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı.

Ataşehir'de lokanta sahibiyle müşteri arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası lokanta sahibi müşteriyi bıçakladı. Bıçakla yaralanan müşterinin yakınları lokantaya gelerek silahlarıyla art arda ateş etti. Silahlı saldırı sonrası lokanta sahibi yaralandı. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi Fatih Caddesi Üzerinde bulunan lokantada meydana geldi. İddaya göre lokanta sahibi ile başlayan sözlü tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Müşterinin küfür etmesi üzerine uyaran lokanta sahibi ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası lokanta sahibi müşterisini bıçakladı. Yaralı bir şekilde lokantadan ayrılan müşterinin yakınları olayı öğrenmesi üzerine silahlarını alarak lokantaya geldi. Lokantaya gelen 3 kişi silahlarını çıkartarak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sonrası lokanta sahibi yaralandı. Ateş eden şahıslar hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Lokantaya isabet eden kurşunlar camları ve içecek dolabının camını kırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili ve kaçan saldırganlar ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Silahlı saldırı Ataşehir Sahra Polis 3. Sayfa Haberler

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