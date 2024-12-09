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Ataşehir'de Kapkaç Olayının Şüphelisi Yakalandı

Ataşehir'de Kapkaç Olayının Şüphelisi Yakalandı
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Ataşehir'de kuyumcudan çıkan bir kadının çantası kapkaç ile çalındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ataşehir'de kuyumcudan çıkan kadının çantasını kapkaç yaparak çalan şüpheli yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 7 Aralık'ta Ataşehir İçerenköy Mahallesinde bir kadın şahsın çantasının kapkaç yapılarak alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli şahsı tespit etmek için 44 ayrı kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin kuyumcudan çıkan kadını uzun süre takip ettiğini, kapkaç yapmak için uygun anı kolladığını, kadın şahsın ikametine giriş yapacağı sırada olay gerçekleştirdiğini tespit etti.

Olayı gerçekleştiren N.G.(34) isimli şüpheli Fındıklı Mahallesinde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çanta içerisinde bulunan 2 gram 24 ayar altın ve 10 Dolarlık parayı bir kuyumcuda nakit paraya çevirdiği ardından çantayı boş bir araziye attığı belirlendi. Çanta belirlenen arazide içerisindeki telefonla birlikte ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kapkaç' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli N.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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