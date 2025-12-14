Haberler

Ataşehir'de korkutan yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Ataşehir'de korkutan yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçerenköy Mahallesi'nde bir iş yerinin deposunda çıkan yangında, üst katta mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın kontrol altına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ataşehir'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangın sonrası üst katta mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın saat 11.55 sıralarında İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin deposunda meydana geldi. Yoğun dumanları görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken üst katta mahsur kalan iki kişiyi merdiven yardımıyla bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ayakta kontrolleri yapılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiyenin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni

Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Konya'da 1 kişi otomobilde ölü bulundu

Otomobilde ölü bulundu! Olayla ilgili 1 kişi gözaltında
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
title