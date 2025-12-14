Ataşehir'de korkutan yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Ataşehir'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangın sonrası üst katta mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın saat 11.55 sıralarında İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin deposunda meydana geldi. Yoğun dumanları görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken üst katta mahsur kalan iki kişiyi merdiven yardımıyla bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ayakta kontrolleri yapılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiyenin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL