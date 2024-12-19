Ataşehir'de Apartman Yöneticisinin Cinayeti Güvenlik Kamerasında
Ataşehir'de bir park kavgası sonrası apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş'ın öldürülmesi olayına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sadık U.'nun Demirtaş'ı vurarak öldürdüğü anlar kaydedildi.
Ataşehir'de apartman yöneticisinin öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
İSTANBUL - Ataşehir'de park kavgası sebebiyle öldürülen apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş cinayetine ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Ataşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda park kavgası sebebiyle Sadık U. tarafından apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş'ın öldürülme anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Sadık U. bir süre konuştuğu Demirtaş'ı belinden çıkardığı silahla vurarak öldürdüğü ardından olay yerinden ayrıldığı görülüyor.