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Samsun'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Samsun'da motosiklet devrildi: 2 yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde devrilen motosiklette bulunan 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün Türk idaresindeki 55 AIM 343 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ergün Türk ile arkasında yolcu olarak bulunan Fulya Atılgan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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