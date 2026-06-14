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Kaçak silah operasyonu

Kaçak silah operasyonu
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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 ruhsatsız uzun namlulu silah, 11 yivsiz tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda 2 adet ruhsatsız uzun namlulu silah (mauzer), 11 adet yivsiz tüfek, 20 adet uzun namlulu silah fişeği ve 39 adet kovan ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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