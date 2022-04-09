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At ile video çekerken arabayla çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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At ile video çekerken arabayla çarpıştı

Hatay'da trafikte atıyla gezerken sosyal medyaya atmak için video çeken kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

HATAY (İHA) - Hatay'da trafikte atıyla gezerken sosyal medyaya atmak için video çeken kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde, at ile trafikte dolanan genç sosyal medyaya atmak için arkadaşına video çektirmeye başladı. At ile kırmızı ışıkta geçen gencin otomobil ile çarpışma anı videoya yansıdı. Çarpmanın etkisiyle at ile genç yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi hafif yaralanan genci hastaneye kaldırdı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Caddesi, Otomobil, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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